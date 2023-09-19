



YouTube отключил монетизацию канала Рассела Бренда, приносящего ему $1,2 млн

Платформа YouTube "приостановила” монетизацию канала Рассела Бренда из-за "нарушения политики ответственности создателей", мотивируя это защитой пользователей. Об этом сообщает BBC.



Скандал разгорелся после того, как актера обвинили в изнасиловании и домогательствах в период с 2006 по 2013 годы, которые он отрицает.



"Если поведение автора вне платформы наносит ущерб нашим пользователям, сотрудникам или экосистеме, мы принимаем меры", – сказал представитель YouTube.



Этот шаг последовал после того, как концерты тура Bipolarisation Бренда были отложены.



Актер регулярно публикует видео о духовности, политике и недавно НЛО для своих 6,6 миллиона подписчиков, монетизация канала приносила ему более 1,2 млн долларов.



Решение YouTube заблокировать его монетизацию касается "всех каналов, которыми может владеть или управлять" актер, подтвердили BBC.



Бренд отрицает все обвинения, заявив, что он был объектом "скоординированной атаки" с "очень серьезными обвинениями”.

