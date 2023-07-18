



Японку арестовали за 2700 звонков пожарным из-за того, что ей было одиноко

Японская полиция арестовала 51-летнюю Нироко Хатагами из Мацудо в префектуре Тиба, к востоку от Токио, в четверг, 13 июля. Власти задержали женщину, обвиняемую в 2761 ложном вызове службы экстренной помощи за почти три года.



Ее арестовали по подозрению в препятствовании работе местной пожарной части. Чиновники утверждали, что она звонила в течение как минимум двух лет и девяти месяцев с августа 2020 года по май 2023 года.



Нироко призналась, что звонила как из своего дома, так и из других мест по соседству, потому что чувствовала себя “одинокой и хотела, чтобы кто-то выслушал и уделил внимание”, сообщает местная пресса. Женщина делала ложные заявления о чрезвычайной ситуации и жаловалась властям на боли в животе, передозировку наркотиков, боли в ногах и другие симптомы. Когда приезжали местные службы, она отказывалась от медицинской помощи, отрицая, что делала какие-либо звонки.



Ее арест произошел после того, как пожарная служба Мацудо подала жалобу в полицию.



Исследования показали, что почти 1,5 миллиона человек в Японии могут страдать от острого одиночества, уровень которого усугубился чрезвычайной ситуацией с COVID-19.