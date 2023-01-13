



Япония: убийце экс-премьера Абэ предъявлено обвинение

Японская прокуратура в пятницу предъявила обвинение человеку, подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает газета Yomiuri.



Газета сообщила, что прокуратура округа Нара предъявила 42-летнему Тецуе Ямагами обвинения в убийстве, а также в нарушении законов об оружии после завершения почти шестимесячной психиатрической экспертизы.



Ямагами был арестован на месте преступления 8 июля после того, как якобы выстрелил в Абэ из самодельного пистолета, когда бывший премьер-министр произносил речь на митинге в ходе предвыборной кампании в западном городе Нара.



Сообщается, что обвиняемый затаил обиду на Церковь Объединения за разорение его семьи, заявив, что она убедила его мать пожертвовать около 100 миллионов йен, и обвинил Абэ в продвижении религиозной организации.



Церковь Объединения была основана в Южной Корее в 1954 году и полагалась на своих японских последователей как на основной источник дохода.

Убийство пролило свет на доказательства, раскрывающие глубокие и давние отношения между церковью и законодателями правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП).



ЛДП отрицает какую-либо организационную связь с церковью, но признает, что многие законодатели имеют личные связи с этой религиозной группой.



Уровень одобрения правительства премьер-министра Фумио Кисиды упал до рекордно низкого уровня на фоне разоблачений о связях между церковью и многими законодателями от ЛДП.



В августе премьер-министр заменил министров, связанных с церковью, из своего кабинета, а постоянный шум вокруг связей с церковью вынудил в октябре уйти в отставку его министра по возрождению экономики.



В ноябре Япония начала расследование в отношении церкви, которое может поставить под угрозу ее правовой статус после убийства Абэ.

