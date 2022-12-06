



Япония: три воспитателя арестованы по обвинению в жестоком обращении с детьми



Трое воспитателей детского сада в центральной Японии были арестованы по подозрению в регулярном жестоком обращении с малышами, в том числе в ударах по голове, переворачивании вверх ногами и запирании в ванной.



Полиция префектуры Сидзуока заявила, что в воскресенье арестовала трех женщин по подозрению в нападении по меньшей мере на трех малышей в июне в детском саду в городе Сусоно у подножия горы Фудзи.



Мэр Сусоно Харуказе Мурата сообщил, что уголовное дело возбуждено также в отношении директора детского сада Тосихико Сакураи за сокрытие злоупотреблений, и призвал полицию расширить расследование.



Одну из воспитателей детского сада обвиняют в том, что она держала мальчика вверх ногами. По данным полиции, другая подозреваемая толкнула девочку в лицо, а третья ударила мальчика по голове.



Правоохранительные органы предъявили обвинения по 15 пунктам предполагаемых нарушений в период с июня по август 2022 года.



Результаты внутреннего расследования показали, что трое воспитателей регулярно оскорбляли малышей, находящихся на их попечении, в том числе били их по лицу и головам, заставляли плакать, угрожали им канцелярским ножом, словесно оскорбляли детей, называя их “уродливыми” и “толстыми”, и запирали их в туалете или кладовой.



Подозреваемые заявили, что их действия в отношении детей были “дисциплинарными”.