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Яне Блюм предъявлены обвинения в убийстве малыша на шоссе №40
11.05.2023 14:35 Алина Груднева

Яне Блюм предъявлены обвинения в убийстве малыша на шоссе №40

Женщине-водителю, из-за которой в автокатастрофе на шоссе №40 погиб годовалый малыш, предъявили обвинения.

Сегодня, 11 мая, Яну Блюм обвинили в убийстве по неосторожности, вождении в нетрезвом виде без действительного водительского удостоверения и вождении без действительного страхового полиса.

Напомним, в ходе проверки было установлено, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ее крови было выявлено количество алкоголя, в 2,5 раза превышающее разрешенное по закону.

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