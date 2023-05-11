



Яне Блюм предъявлены обвинения в убийстве малыша на шоссе №40

Женщине-водителю, из-за которой в автокатастрофе на шоссе №40 погиб годовалый малыш, предъявили обвинения.



Сегодня, 11 мая, Яну Блюм обвинили в убийстве по неосторожности, вождении в нетрезвом виде без действительного водительского удостоверения и вождении без действительного страхового полиса.



Напомним, в ходе проверки было установлено, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



В ее крови было выявлено количество алкоголя, в 2,5 раза превышающее разрешенное по закону.