



Яна Блюм - подозреваемая в причастности к гибели малыша на шоссе №40



Суд Беэр-Шевы вчера вечером, 29 апреля, продлил на два дня арест 25-летней жительницы Ришон Ле-Циона Яны Блюм, которая подозревается в причастности к аварии, произошедшей на прошлой неделе на шоссе 40, в результате которой погиб годовалый Маян Доманович.



Обсуждение проходило без Блюм, которая сама пострадала в смертельной аварии и до сих пор находится в больнице. Согласно подозрению, Блюм вела машину под воздействием наркотиков и алкоголя и отклонилась от полосы движения. Сообщается, что она совершала подобное правонарушение в прошлом. Подозреваемой предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности, вождении в нетрезвом виде и под воздействием наркотиков.



"Подзащитная находится в очень тяжелом душевном состоянии, узнав о результатах аварии, она была потрясена и шокирована и разделяет горе семьи", - заявили адвокаты подозреваемой, Гай Шемер и Шломо Арад. "Она ничего не помнит об аварии, поэтому мы не будем затрагивать аспекты аварии и дождемся окончания расследования".



В ходе расследования дела выяснилось, что авария произошла между двумя автомобилями на шоссе № 40 на перекрестке Негев в направлении на юг. Вызванная на место происшествия бригада МАДА констатировала смерть годовалого малыша из поселения Нокдим в Гуш-Эционе. Его отец Элия и его брат Ури, 7 лет, получили тяжелые ранения, а его мать Ила и два брата, Нета и Шахар, 6 и 4 лет, получили ранения средней тяжести.



Маян был похоронен в пятницу, семья пожертвовала его органы. "Мы ехали на экскурсию, потом на семейный пикник, и вдруг в один момент жизнь перевернулась с ног на голову", - сказала Ила Доманович, мать Маяна, добавив: "Молитесь об исцелении Элиа и Ури и о том, чтобы у нас были силы", напомнив при этом о муже и сыне, которые пострадали в аварии.