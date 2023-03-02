



Яир Нетаниягу: "Они не протестующие и даже не анархисты. Они террористы"

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразил свое отвращение к поведению протестующих в Тель-Авиве в среду вечером после того, как его мать Сара была заблокирована в парикмахерской более трех часов тысячной толпой протестующих, собравшихся снаружи.



"Если бы правые протестующие сделали что-то подобное с женой Яира Лапида, или Эхуда Барака, или Нафтали Беннета, когда они были премьер-министрами, полиция тащила бы их по окровавленным тротуарам прямо в комнаты для допросов ШАБАК, а суд продлии бы срок их содержания под стражей до 2040 года", — написал Нетаниягу-младший.

אם מפגיני ימין היו עושים לאשתו של לפיד או אהוד ברק או או בנט בזמן שהיו ראשי ממשלה, את מה שהאנרכיסטים השמאלנים עשו היום לאשת ראש הממשלה נתניהו, המשטרה הייתה מנגבת אותם מהמדרכה מדממים ישר לחדרי החקירות של המשטרה והשבכ. השופט והפרקליטות היו נותנים להם הארכת מעצר עד שנת 2040. — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) March 1, 2023

"Это были не протестующие. Они даже не анархисты. Они террористы! Здесь возникло жестокое подпольное движение, финансируемое злобными и преступными миллиардерами. Это внутренний терроризм. Даже если это займет время, в конце концов, они будут привлечены к ответственности за все их преступления, совершенные в период с 2016 по 2023 год", — написал он в более позднем твите.В другом твите Яир Нетаниягу написал, что "эти просвещенные европейские левые стали идеологическими близнецами своих братьев-варваров палестинцев. Сегодня правый, въезжающий в Тель-Авив, подобен еврею в ермолке, въезжающему в Рамаллу. Хорошо, что на этот раз дело не закончилось самосудом. В конечном итоге те, кто все это организовывал и финансировал, будут привлечены к ответственности и окажутся за решеткой".Сын премьер-министра всю ночь продолжал публиковать твиты и репостить публикации других людей об инциденте с Сарой Нетаниягу.