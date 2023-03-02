Яир Нетаниягу: "Они не протестующие и даже не анархисты. Они террористы"
Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразил свое отвращение к поведению протестующих в Тель-Авиве в среду вечером после того, как его мать Сара была заблокирована в парикмахерской более трех часов тысячной толпой протестующих, собравшихся снаружи.
"Если бы правые протестующие сделали что-то подобное с женой Яира Лапида, или Эхуда Барака, или Нафтали Беннета, когда они были премьер-министрами, полиция тащила бы их по окровавленным тротуарам прямо в комнаты для допросов ШАБАК, а суд продлии бы срок их содержания под стражей до 2040 года", — написал Нетаниягу-младший.
"Это были не протестующие. Они даже не анархисты. Они террористы! Здесь возникло жестокое подпольное движение, финансируемое злобными и преступными миллиардерами. Это внутренний терроризм. Даже если это займет время, в конце концов, они будут привлечены к ответственности за все их преступления, совершенные в период с 2016 по 2023 год", — написал он в более позднем твите.
В другом твите Яир Нетаниягу написал, что "эти просвещенные европейские левые стали идеологическими близнецами своих братьев-варваров палестинцев. Сегодня правый, въезжающий в Тель-Авив, подобен еврею в ермолке, въезжающему в Рамаллу. Хорошо, что на этот раз дело не закончилось самосудом. В конечном итоге те, кто все это организовывал и финансировал, будут привлечены к ответственности и окажутся за решеткой".
Сын премьер-министра всю ночь продолжал публиковать твиты и репостить публикации других людей об инциденте с Сарой Нетаниягу.