



Яффо: 8 человек подозреваются в заговоре с целью убийства при помощи дронов

В четверг, 19 января, восьмерым представителям арабского сектора были предъявлены обвинения в заговоре с целью использования взрывных дронов для убийства человека в Яффо в рамках спора между преступными организациями.



По данным полиции, убийство было спланировано преступной организацией, состоящей из семи человек.



Подозреваемые были пойманы после тайного расследования. Согласно обвинительному заключению, двое подозреваемых были арестованы в Яффо после попытки запустить беспилотник.



Полицию предупредили о заговоре после того, как гражданин Филиппин, ехавший на велосипеде в Яффо, заметил дрон, стоящий на стене, а под ним находился предмет, который был похож на взрывное устройство. Мужчина сообщил полицейским о беспилотнике. Саперам удалось предотвратить покушение.



После этого ряд других подозреваемых пытались убить неизвестного человека при помощи дрона, начиненного взрывчаткой с дистанционным управлением.