



"Я узнал ее и сзади". Женщина с севера Израиля изменила и мужу, и любовнику

Мужчина с севера Израиля был уверен, что у его жены роман с инструктором по пилатесу, и ради "спокойствия в доме" он попросил ее уйти с занятий.



Женщина ответила, что "инструктор по пилатесу - это все-таки инструктор, а твое буйное воображение не знает границ". Супруги, оба занимающие высокие должности, вели почти обычный образ жизни. Только через год, когда у мужа появилась “золотая улика”, он обратился к адвокатам.



Оказалось, что у инструктора по пилатесу, которого подозревали в романе с женщиной, были записи с камер наблюдения, на которых видно, как эти двое общаются в студии, где проходили занятия. По словам мужа, горячая пленка в его руки попала от самого тренера, который решил отомстить женщине - после того, как сам поймал ее на измене.



"Я не мог ожидать ничего более реального и осязаемого, чем эта пленка", - сказал разбитый открытием мужчина. "От фотографий мне стало очень плохо, и я решил уйти из дома после того, как бросил все доказательства в лицо моей жене". Он также объяснил адвокату, что на пленке - которую адвокаты отказались смотреть, боясь нарушить неприкосновенность частной жизни женщины - невозможно разглядеть ее лицо, "но я могу узнать ее и сзади", - утверждал муж.



Неверная жена заявила в свое оправдание: "Мой муж фантазирует. На пленке не я. Все тренирующиеся в студии знают о камерах, и речь не идет о скрытой съемке, так как в студии есть таблички, объясняющие, что камера фиксирует это место 24 часа в сутки 7 дней в неделю в целях страхования, и все снимается на случай, если кто-то пострадает".



