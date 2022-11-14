



"Я стояла в сантиметрах от террористки". Рассказ израильтянки в Стамбуле

Ор Атеджи, жительница Ашдода, которая была сфотографирована рядом с террористкой в центре Стамбула рассказала о пережитом.



Она улетела в Турцию вместе с 9 другими друзьями, а вечером 13 ноября вернулась в Израиль.



Находясь в Стамбуле, в какой-то момент Ор и ее друзья обсуждали, продолжать ли идти к магазину или остановиться у духана шаурмы. В конце концов было принято решение остановиться и поесть. Решение, которое, возможно, спасло ей жизнь.



"Я была очень близко к ней. Нас разделяли сантиметры, - повторяла Ор своему мужу Лирону, - После того как мы вернулись в гостиницу и я увидела по телевизору видео с фотографиями террористки и меня рядом с ней, я поняла, что это чудо, что я осталась жива. Высшее провидение, что Создатель мира наблюдал за мной в те моменты. Достаточно увидеть весь ужас на улице, чтобы понять: то, что мы остались живы, не очевидно. Это видимое чудо. Просто так. Я не хочу думать, что было бы, если бы мы не остановились купить шаурму".