



Я просто похлопала его по плечу: Бритни Спирс о нападении на нее в Лас-Вегасе

Бритни Спирс написала пост в Instagram, прокомментировав неприятный инцидент в Лас-Вегасе. Когда певица хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямой, его телохранитель ударил ее по лицу. Об этом пишет People.



Новичок NBA говорит, что Спирс "схватила" его до того, как сработала охрана. А Спирс в своем посте утверждает, что просто "похлопала его по плечу", когда узнала Виктора в отеле ARIA в Лас-Вегасе, и просто хотела поздравить его с успехом.



Она добавила, что охранник Дамиан Смитом ударил ее так сильно, что она чуть не упала, и она явно не была готова к такой реакции. Бритни также поблагодарила своих поклонников и полицейское управление Лас-Вегаса за "огромное количество любви и поддержки", которые она получила.



"Я просто похлопала его по плечу. Его охранник тут же ударил меня по лицу, не оглядываясь, на глазах толпы. Меня чуть не сбили с ног, и очки слетели с моего лица", – поделилась звезда.



Бритни назвала эту историю "очень неудобной, чтобы делиться с миром", но “это уже случилось”, поэтому она решила рассказать, “как все было”. Звезда заявила, что ее служба безопасности никогда ни на кого не нападала, несмотря на то, что фанаты десятилетиями окружали ее толпой.



"Меня постоянно окружают люди. На самом деле в ту ночь меня окружила группа из по меньшей мере 20 фанатов. Моя служба безопасности не напала ни на кого из них", – отметила Бритни. Она сказала, что говорит открыто, потому что считала важным поделиться этой историей и "призвать знаменитостей в глазах общественности подать пример и относиться ко всем людям с уважением".



Спирс также сообщила, что не получила извинений от Вембаньямы или его команды, но надеется, что они все же прозвучат. Ее комментарии появились всего через несколько часов после того, как спортсмен рассказал о нападении на пресс-конференции. Он отрицает версию певицы, утверждая, что она пыталась схватить его сзади, что заставило его команду действовать.



"Я не видел, что произошло, потому что шел прямо, и нам сказали: "Не останавливайтесь". Но кто-то схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади – и поэтому охрана оттолкнула ее", – объяснил баскетболист.



Вембаньяма сказал, что не знает, что именно произошло со Спирс, и что именно сделал его телохранитель.



"Охрана оттолкнула ее. Я не стал смотреть, я хотел зайти в ресторан и насладиться прекрасным ужином", – заявил баскетболист.

Новичок "Сан-Антонио Сперс" сказал, что он не знал, кем была подошедшая к нему женщина, пока ему не рассказали, что это была Спирс несколько часов спустя.

"Сначала я подумал, что они шутят, но да, это, оказывается, была Бритни Спирс", – резюмировал Вембаньяма.



Муж Спирс Асгари также опубликовал сторис в Instagram заявление, в котором защитил свою жену, “испытавшую физическое насилие", и раскритиковал службу безопасности Вембаньямы. Но отметил, что сам 19-летний баскетболист ни в чем не виноват.



"Агрессивное поведение охранника, вышедшего из-под контроля, не должно бросать тень на достижение большого молодого человека, находящегося на подъеме. Вина должна лежать на трусе, который сделал это, на людях, нанявших его без должной проверки, и на систематической культуре пренебрежения женщинами в спорте и развлечениях", – сказал он.



Напомним, инцидент между Бритни Спирс и Вембаньямой произошел в Лас-Вегасе днем ​​ранее. Очевидцы утверждали, что Бритни ударили с такой силой, что она упала. Но нашла в себе силы подняться и пройти к своему столику в ресторане.