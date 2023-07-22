



Я не еврей: Известный немецкий критик Израиля, сделал признание

Журналист и преподаватель Фабиан Вольф из Германии приобрел известность как выдающийся еврейский критик Израиля. Но теперь он признался, что не является евреем, что вызвало критику его политической позиции. В личном эссе, опубликованном в воскресенье в Zeit Online, Вольф сообщил, что до недавнего времени “сам не знал правды”. В течение многих лет он вел колонки в Juedische Allgemeine, ведущей еврейской газете Германии.



33-летний Вольф написал в эссе под названием “Моя жизнь сына”, что его мать однажды намекнула о том, что ее прабабушка по материнской линии была ортодоксальной еврейкой. Основываясь на этой истории, Вольф принял еврейскую идентичность и сделал обрезание. Но оказалось, что его мать ошиблась.



“Я больше не буду говорить с позиции еврея в Германии, потому я им не являюсь”, – написал журналист.



Вольф известен поддержкой движения бойкота, отчуждения и санкций против Израиля BDS и неприятием определения антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста. Критики утверждают, что он использовал свою “еврейскую идентичность” как щит от негативной реакции со стороны еврейских общественных организаций.



Долгие поиски по архивам привели его к выводу, что рассказ его матери о еврейских корнях не соответствует действительности.



“В журналистских кругах вопрос заключался не в том, когда будет разоблачен костюмированный иудаизм Фабиана Вольфа, а в том, кто первым сделает это достоянием гласности”, – написал журналист Филипп Пейман Энгель из Juedische Allgemeine. “Потому что в сентябре 2021 года некоторые берлинские журналисты получили подробное исследование, подтверждающее, что еврейская биография Вольфа была выдумана от начала до конца”.



Этот инцидент вызвал онлайн-дискуссию о политической позиции Вольфа. По мнению одних, тот факт, что Вольф не еврей, “ничего не меняет в его обоснованной и важной критике Германии и Израиля”. Другие же возмущены тем, что “этот человек солгал, подделал семейную историю и сделал на ней карьеру”.