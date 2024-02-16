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X обвиняется в получении платежей от террористов
16.02.2024 06:30 MIGnews.com

X обвиняется в получении платежей от террористов

Компания X Илона Маска, ранее называвшаяся Twitter, предоставляла льготы на подписку террористическим группам и другим лицам, которым запрещено вести деятельность в США, утверждают участники кампании.

Проект Tech Transparency Project (TTP) обнаружил, что X предоставил синие галочки аккаунтам, связанным, в частности, с членами Хизбаллы.

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За 8 долларов в месяц галочка позволяет размещать больше постов и лучше продвигаться.

После доклада X удалил некоторые галочки, заявив, что его безопасность "надежна".

Решение Маска взимать плату за галочки стало одним из самых спорных изменений, которые он сделал после покупки
Twitter в 2022 году. Критики утверждали, что этот шаг усугубит проблему дезинформации, открыв платформу для самозванцев.

Ранее значок был бесплатным и означал, что социальная медиа-платформа проверила личность, стоящую за аккаунтом.
 

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