



WSJ: Израиль стоит за ударом вблизи границы Сирии и Ирака

По данным The Wall Street Journal, Израиль стоит за серией ночных авиаударов по колонне возле сирийско-иракской границы, в результате которых погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе несколько иранских боевиков.



Газета, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что Израиль атаковал колонну автомобилей, подозреваемых в контрабанде иранского оружия.



Иракские официальные лица заявили, что колонна танкеров перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан.



Источники же утверждают, что по крайней мере, некоторые из транспортных средств, как полагают, перевозили боеприпасы и ракеты в дополнение к нефти.



Израильские военные отказались комментировать удар.