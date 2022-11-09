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WSJ: Израиль стоит за ударом вблизи границы Сирии и Ирака
09.11.2022 19:55 Ольга Белозерова

WSJ: Израиль стоит за ударом вблизи границы Сирии и Ирака

По данным The Wall Street Journal, Израиль стоит за серией ночных авиаударов по колонне возле сирийско-иракской границы, в результате которых погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе несколько иранских боевиков.

Газета, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что Израиль атаковал колонну автомобилей, подозреваемых в контрабанде иранского оружия.

Иракские официальные лица заявили, что колонна танкеров перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан. 

Источники же утверждают, что по крайней мере, некоторые из транспортных средств, как полагают, перевозили боеприпасы и ракеты в дополнение к нефти.

Израильские военные отказались комментировать удар.

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