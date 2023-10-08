



WSJ: Израиль обратился к Египту с просьбой о помощи в освобождении заложников

WSJ: Израиль обратился к Египту с просьбой о помощи в освобождении израильтян, удерживаемых палестинской террористической группировкой ХАМАС.



Об этом сообщают издание Wall Street Journal со ссылкой на египетские официальные источники.



На данный момент неизвестно точное количество израильских граждан, находящихся в секторе Газа, контролируемом ХАМАСом и другими палестинскими боевиками. Представитель Министерства иностранных дел Израиля пока не дал комментария по этому вопросу.

По данным представителя ХАМАСа и египетских официальных лиц, группа боевиков потеряла связь с некоторыми из своих боевиков удерживавших заложников, и кроме того, в захвате заложников так же участвовали «гражданские лица Газы» не подчиняющиеся ХАМАСу, что затрудняет подсчет точного числа заложников и их местонахождения.