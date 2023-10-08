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WSJ: Израиль обратился к Египту с просьбой о помощи в освобождении заложников
08.10.2023 07:53 Александр Черман

WSJ: Израиль обратился к Египту с просьбой о помощи в освобождении заложников

WSJ: Израиль обратился к Египту с просьбой о помощи в освобождении израильтян, удерживаемых  палестинской террористической группировкой ХАМАС. 

Об этом сообщают издание Wall Street Journal со ссылкой на египетские официальные источники.

На данный момент неизвестно точное количество израильских граждан, находящихся  в секторе Газа, контролируемом ХАМАСом и другими палестинскими боевиками. Представитель Министерства иностранных дел Израиля пока не дал комментария по этому вопросу.
По данным представителя ХАМАСа и египетских официальных лиц, группа боевиков потеряла связь с некоторыми из своих боевиков удерживавших заложников, и кроме того, в захвате заложников так же участвовали  «гражданские лица Газы» не подчиняющиеся ХАМАСу, что затрудняет подсчет точного числа заложников и их местонахождения.

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