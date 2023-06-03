



Wikipedia подала в суд на Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру России

Некоммерческая организация Wikimedia Foundation, управляющая проектом Wikipedia, подала в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор. Она просит признать незаконным требование российских органов заблокировать доступ к ряду статей.



Два административных исковых заявления Wikimedia Foundation поступили в Тверской районный суд города Москвы, пишет 24 Канал. Организация просит суд признать незаконным уведомление о нарушении порядка распространения информации в Википедии и требование Генпрокуратуры России о применении мер по ограничению доступа к этой информации. Если суд признает нарушение закона, то невыполнение незаконных требований по удалению материалов не будут считать нарушениями и штрафы будут сняты.



В феврале 2023 года фонд Wikimedia оштрафовали на 2 миллиона рублей за отказ удалить из Википедии материалы о воинских частях России. В апреле 2023 года московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation сначала на 800 000 рублей за неудаление материалов о песне группы "Психея", которую в России объявили экстремистской. В апреле организация получила еще один штраф – 1,5 миллиона рублей за отказ удалить статью о российских преступлениях в Украине.



Россия также внесла фонд Wikimedia Foundation в так называемый "список на приземление", означающий, что компания должна открыть физическое представительство с офисом на территории России, а также зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти. После этого сайт должен ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. В случае невыполнения этих требований ведомство может применить к нарушителю ряд мер, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса.



Первое заседание суда по этому делу должно состояться 10 июня .

