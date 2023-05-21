



Walla: экстремисты-харедим побили женщину в Хариш



Корреспондент портала Walla Бар Шем-Ур сообщает о “линче харедим” в Хариш.



האירוע ההזוי בחריש ממשיך להסלים. חרדים קיצונים כבר כמה שבועות מפגינים נגד משחקייה שפתוחה בשבת במרכז המסחרי במטרה לסגור אותה. היום הם תקפו אישה, אחת מהאמהות, בעטו בה והפילו אותה לרצפה. אשכרה לינץ׳. היא סיימה את האירוע עם מרפק שבור ונמצאת בביה״ח. בוידאו: החרדים במשחקייה מהיום pic.twitter.com/AqPKuKLqB5 — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) May 20, 2023

Шем-Ур пишет: “В течение нескольких недель ультраортодоксы протестуют против джамбури (игрового зала), который открыт по субботам в торговом центре, с целью его закрытия. 20 мая они атаковали женщину, одну из матерей, пинали ее и повалили на пол. Ее просто линчевали. Она закончила мероприятие со сломанным локтем и находится в больнице. На видео: ультраортодоксы в джамбури”.Двое жителей города в возрасте около 30 лет были арестованы по подозрению в причастности к драке, развернувшейся в развлекательном комплексе. В ходе расследования выяснилось, что несколько мужчин прибыли на место происшествия и приставали к присутствующим, утверждая, что они оскверняют шаббат.