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Walla: экстремисты-харедим побили женщину в Хариш
21.05.2023 07:30 Аркадий Бочаровский

Walla: экстремисты-харедим побили женщину в Хариш


Корреспондент портала Walla Бар Шем-Ур сообщает о “линче харедим” в Хариш.
 



Шем-Ур пишет: “В течение нескольких недель ультраортодоксы протестуют против джамбури (игрового зала), который открыт по субботам в торговом центре, с целью его закрытия. 20 мая они атаковали женщину, одну из матерей, пинали ее и повалили на пол. Ее просто линчевали. Она закончила мероприятие со сломанным локтем и находится в больнице. На видео: ультраортодоксы в джамбури”.

Двое жителей города в возрасте около 30 лет были арестованы по подозрению в причастности к драке, развернувшейся в развлекательном комплексе. В ходе расследования выяснилось, что несколько мужчин прибыли на место происшествия и приставали к присутствующим, утверждая, что они оскверняют шаббат.



 

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