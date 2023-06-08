



Взятый в плен вагнеровцами подполковник РФ пожаловался, что его пытали

Сегодня было опубликовано видео с подполковником ВС РФ, командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Винивитиным, в котором он пожаловался на пытки со стороны наемников ЧВК “Вагнер”.



Вагнеровцы утверждали, что военнослужащие Минобороны РФ заминировали путь, по которому они должны были выйти из Бахмута. Когда наемники попытались разминированить территорию, по их позициям “начался обстрел со стороны позиций Минобороны России”. Во время перестрелки пострадал принадлежащий “Вагнеру” автомобиль “УРАЛ”. После этого наемники “приняли меры по устранению агрессии и задержанию” Винивитина. В тот же день Пригожин опубликовал видео с “задержанным” подполковником. В ролике он говорит, что из-за личной неприязни в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину ЧВК.



После освобождения из плена Винивитин записал новое видео. В нем он назвал себя уже бывшим командиром 72-й бригады, выступил против вагнеровцев, а также рассказал свою версию “задержания”. По словам подполковника, он объезжал свои подразделения, когда бойцы ЧВК преградили ему путь, он их разоружил, но потом его все равно взяли в плен.



“Меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления”, – сказал военный на видео.



Он также назвал "бредом" обвинения в намеренном минировании зоны отступления вагнеровцев. По его словам, военные выполняли действия в зоне ответственности своей бригады. При этом Винивитин не отрицал “напряженности” в отношениях с наемниками. Военнослужащий рассказал, что конфликты начались уже давно. Сперва вагнеровцы похитили у военных “два танка, четыре пушки, “Камаз” и БМП”.



“Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и “обнулить” только за то, что они работали не так, как хотелось “вагнерам”, – рассказал офицер.



“Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Был похищен начальник штаба, которого избили и выбросили связанным в районе боевых действий”, – заявил Винивитин.



Также офицер рассказал, что слышал, будто “бойца из соседнего соединения "опустили" бойцы ЧВК, после чего тот покончил с собой.

Более того, по словам Винивитина, вагнеровцы несколько раз похищали военнослужащих и пытались поменять их на боеприпасы.