



Взрывы в Севастополе: под ударом - штаб Черноморского флота РФ

Во временно оккупированном Севастополе второй раз за последние сутки раздались звуки взрывов.



По словам корреспондента издания "Крым. Реалии", также было слышно, как на юге города пролетела ракета в сторону Севастопольской бухты.



Тем временем, так называемый губернатор Михаил Развожаев, назначенный Кремлем, сообщил о том, что нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.



"На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - сказал он.



По предварительным данным, шесть человек пострадали во время ракетного удара по штабу.



