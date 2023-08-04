



Взрывы в Новороссийске: сообщают об атаке морских дронов

В Новороссийске Краснодарского края, РФ, рано утром в пятницу, 4 августа, в районе гавани раздались взрывы и звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неизвестных морских дронов.



Об этом сообщили российские Telegram-каналы.



Звуки взрывов прозвучали со стороны Черного моря, после чего последовала стрельба, прозвучало несколько очередей.



По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.



По словам местных жителей, дрон загорелся, после чего последовал сильный взрыв.



Местные власти инцидент пока не комментируют.



В сети были опубликованы фото и видео происходящего.



