Новости » Происшествия
Взрывы в Николаеве: есть погибший и раненные | Фото: ТГ-канал "Труха"
18.08.2022 14:30 Mignews.ua

Взрывы в Николаеве: есть погибший и раненные

Днем 18 августа город Николаев подвергся ракетным обстрелам, в результате которых два человека получили ранения – их госпитализировали в больницу, еще один человек умер по дороге в медучреждение.

Эту информация сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич на своем официальном Телеграмм-канале.

«Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности сообщу вам впоследствии», – написал мэр Николаева.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы