



Взрывы в Николаеве: есть погибший и раненные

Днем 18 августа город Николаев подвергся ракетным обстрелам, в результате которых два человека получили ранения – их госпитализировали в больницу, еще один человек умер по дороге в медучреждение.



Эту информация сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич на своем официальном Телеграмм-канале.



«Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности сообщу вам впоследствии», – написал мэр Николаева.