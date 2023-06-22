



Взрывы в Мелитополе: оккупанты суетятся и рапортуют о сверхточном ПВО

Утром в четверг, 22 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. Их было несколько и довольно громких, о чем сообщали местные жители в пабликах.



"Оккупанты на Мелитопольщине продолжают принимать горячие поздравления от Сил сопротивления и ВСУ. В Мелитополе громко. Местные жители слышат уже несколько взрывов", – написал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, заметив, что оккупанты суетятся, ведь "спокойное лето никто и не обещал".





По данным мэра, жители Мелитополя сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Акимовки.



"Рашисты уже отрапортовали о сверхточном "пэвэо", однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое", – констатировал Федоров.





Надо сказать, что взрывы во временно оккупированном Мелитополе раздаются постоянно. Начиная с 12 июня, в городе произошла перестрелка. По словам Федорова, оккупанты перестреливались с ФСБ-шниками и местной "полицией", которая приехала вроде бы их успокоить".



Кроме того, 13 июня в оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги, по которому россияне перевозят своих военных, технику, а также награбленное. Взрывом также был уничтожен тепловоз.