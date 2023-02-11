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Взрывы в Исфахане: Иран объявил об аресте "израильских наемников"
11.02.2023 09:43 Алина Груднева

Взрывы в Исфахане: Иран объявил об аресте "израильских наемников"

Силы безопасности Ирана арестовали "главных виновников" атаки беспилотников на военный объект в Исфахане, обвинив в причастности к нападению "израильских наемников".

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на государственные СМИ Исламской Республики.

В частности, Иран обвиняет Израиль в атаке беспилотников, которая была совершена 29 января. В Тегеране поклялись отомстить.

"Основные виновники неудачной попытки диверсии на промышленном центре Минобороны в Исфахане установлены и арестованы. Доказана причастность наемников сионистского режима к этому акту", - сказано в сообщении.

По данным сил безопасности Ирана, обвиняемые были допрошены. Сейчас они находятся под стражей. Более подробная информация будет предоставлена позже.

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