



Взрывы в Исфахане: Иран объявил об аресте "израильских наемников"

Силы безопасности Ирана арестовали "главных виновников" атаки беспилотников на военный объект в Исфахане, обвинив в причастности к нападению "израильских наемников".



Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на государственные СМИ Исламской Республики.



В частности, Иран обвиняет Израиль в атаке беспилотников, которая была совершена 29 января. В Тегеране поклялись отомстить.



"Основные виновники неудачной попытки диверсии на промышленном центре Минобороны в Исфахане установлены и арестованы. Доказана причастность наемников сионистского режима к этому акту", - сказано в сообщении.



По данным сил безопасности Ирана, обвиняемые были допрошены. Сейчас они находятся под стражей. Более подробная информация будет предоставлена позже.