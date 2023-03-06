



Взрывы в Белгородкой области. Власти успокаивают граждан

Утро понедельника, 6 марта, в Белгородской области началось не с кофе, а со взрывов. Не один, а несколько слышали жители Нового Оскола, о чем тут же написали в местных пабликах, подкрепляя слова фото и видео с задымлением.



Местные власти отреагировали и на звуки, и на панику, мол, спокойно, граждане, работает ПВО.



С таким призывом обратился к местным жителям губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.



"Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", – написал Гладков.