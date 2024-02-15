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Взрывы в Белгороде: "прилет" в ТЦ, есть погибшие и раненые, – СМИ
15.02.2024 12:36 Mignews

Взрывы в Белгороде: "прилет" в ТЦ, есть погибшие и раненые, – СМИ

В четверг, 15 февраля, после полудня в российском Белгороде прозвучала серия взрывов. В местных пабликах тут же начали появляться сообщения о якобы "прилете" в один из торговых центров города.

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Как сообщают РосСМИ, что в результате взрывов есть по меньшей мере девять погибших и порядка 20 пострадавших и традиционно обвиняют в обстрелах Украину.

Однако в тех же пабликах пишут, что перед взрывами в небе была замечена ракета, и летела она как раз в сторону Харькова. Затем она взорвалась в небе и осколками побила все на земле.

Позже Минобороны РФ заявило, что "около 12:30 (мск) над Белгородской областью сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire". 

Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал обстрел Белгорода.

"Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей.  Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Официальных данных о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет.

Украинская сторона ситуацию пока не прокомментировала.

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