



Взрывы в Белгороде: "прилет" в ТЦ, есть погибшие и раненые, – СМИ

В четверг, 15 февраля, после полудня в российском Белгороде прозвучала серия взрывов. В местных пабликах тут же начали появляться сообщения о якобы "прилете" в один из торговых центров города.



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Как сообщают РосСМИ, что в результате взрывов есть по меньшей мере девять погибших и порядка 20 пострадавших и традиционно обвиняют в обстрелах Украину.



Однако в тех же пабликах пишут, что перед взрывами в небе была замечена ракета, и летела она как раз в сторону Харькова. Затем она взорвалась в небе и осколками побила все на земле.



Позже Минобороны РФ заявило, что "около 12:30 (мск) над Белгородской областью сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire".



Курский губернатор Роман Старовойт прокомментировал обстрел Белгорода.



"Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется", - написал чиновник в своем Telegram-канале.



Официальных данных о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет.



Украинская сторона ситуацию пока не прокомментировала.



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