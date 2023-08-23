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Взрывы слышны в пяти районах Москвы, все аэропорты столицы РФ закрыты
23.08.2023 07:46 Аркадий Бочаровский

Взрывы слышны в пяти районах Москвы, все аэропорты столицы РФ закрыты

Взрывы слышны в пяти районах Москвы, сообщают российские СМИ.

Об инцидентах москвичи сообщали в экстренные службы.

По данным ТАСС, такая информация пришла от жителей района у Москва-Сити. Также сообщается о взрывах в Митино.

Аналогичные данные поступают от жителей Воротынской и Ангарской улиц. Жители Химок тоже слышали взрывы.

О взрыве у "Москва-Сити" стало известно ранее сегодня. Причины инцидента официально пока не названы. Кроме того, все столичные аэропорты временно прекратили прием самолетов.

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