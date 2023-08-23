



Взрывы слышны в пяти районах Москвы, все аэропорты столицы РФ закрыты

Взрывы слышны в пяти районах Москвы, сообщают российские СМИ.



Об инцидентах москвичи сообщали в экстренные службы.



По данным ТАСС, такая информация пришла от жителей района у Москва-Сити. Также сообщается о взрывах в Митино.



Аналогичные данные поступают от жителей Воротынской и Ангарской улиц. Жители Химок тоже слышали взрывы.



О взрыве у "Москва-Сити" стало известно ранее сегодня. Причины инцидента официально пока не названы. Кроме того, все столичные аэропорты временно прекратили прием самолетов.