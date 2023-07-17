



Взрывы на Крымском мосту: первые фото, подробности

Как сообщал Mignews, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное происшествие". Местные жители утверждают, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах Керчи.



Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту.



"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там излишняя", - отметил спикер.







Однако по словам спикера ОК Юг Натальи Гуменюк, сегодняшняя ситуация на Крымском мосту может быть провокацией со стороны РФ.







Вместе с тем, в результате взрывов на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки. В Сети появились первые фотографии последствий "ЧП".







Также известно, что о гибели двоих человек сообщалось в первые минуты после взрывов со ссылкой на очевидцев. Спустя два часа гибель мужчины и женщины, а также ранение их дочери подтвердил чиновник.



Сообщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.







