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Взрывы на Крымском мосту: первые фото, подробности | Фото: http://pixabay.com
17.07.2023 08:22 Дара Киевская

Взрывы на Крымском мосту: первые фото, подробности

Как сообщал Mignews, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло  "чрезвычайное происшествие".  Местные жители утверждают, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах Керчи. 

Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там излишняя", - отметил спикер.



Однако по словам спикера ОК Юг Натальи Гуменюк, сегодняшняя ситуация на Крымском мосту может быть провокацией со стороны РФ.



Вместе с тем,  в результате взрывов на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки. В Сети появились первые фотографии последствий "ЧП".



Также известно, что о гибели двоих человек сообщалось в первые минуты после взрывов со ссылкой на очевидцев. Спустя два часа гибель мужчины и женщины, а также ранение их дочери подтвердил чиновник.

Сообщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.



 

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