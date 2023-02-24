



Взрывы и выстрелы ПВО в Карадже: Иран утвержает, что проводил учения

Серия взрывов, за которыми последовал зенитный огонь, была замечена в ночь с четверга на пятницу в иранском городе Карадж, который ранее подвергся атаке беспилотника, ответственность за который возлагается на Израиль.



На видео в Интернете видны взрывы и зенитный огонь в городе примерно в 40 км к северо-западу от иранской столицы Тегерана. Трассирующие снаряды осветили ночное небо, и на видео были слышны глухие взрывы.

BREAKING: Video of Explosion + Anti-aircraft fire in Karaj #Iran. Eyewitnesses reporting several explosions, interceptions of drones. It’s almost 1 am in Iran: pic.twitter.com/xwFwbuhgiy — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 23, 2023

این ویدیو که گفته می‌شود امشب در منطقه عظیمه کرج گرفته شده به دست بی‌بی‌سی رسیده است.

دقایقی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در کرج از شنیده شدن صدای شلیک ممتد و انفجار خبر داده‌اند.

برخی شاهدان گلوله‌های شلیک شده را به پدافند ضدهوایی تشبیه کرده‌اند. pic.twitter.com/Foo3uerDl9 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 23, 2023

Иранское государственное информационное агентство IRNA позже приписало эту активность необъявленным учениям на военной базе Революционной гвардии.В 2021 году предполагаемый удар израильского беспилотника повредил завод по сборке центрифуг в Карадже.Иран заявил, что предотвратил эту атаку, но израильские СМИ сообщили, что объект был поврежден в результате удара. Спутниковые снимки также показали повреждения строений.Сообщается, что в результате атаки пострадала компания Iran Centrifuge Technology Company, или TESA. Заводу TESA было поручено заменить поврежденные центрифуги на ядерной площадке в Натанзе, а также, как сообщается, производить более совершенные центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран.Хотя Иран утверждал, что объект в Карадже используется в гражданских целях, по крайней мере с 2007 года он подвергался санкциям ООН, Европейского Союза и США за участие в иранских ядерных программах и программах баллистических ракет. США сняли эти санкции в рамках ядерной сделки 2015 года, но затем вновь ввели их в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения.В прошлом году Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии, что остановил производство в Карадже и перенес работы на другой объект.Этот шаг был ответом на "проблемы безопасности" после атаки, поскольку новая дислокация "лучше защищена".