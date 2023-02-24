Взрывы и выстрелы ПВО в Карадже: Иран утвержает, что проводил учения
Серия взрывов, за которыми последовал зенитный огонь, была замечена в ночь с четверга на пятницу в иранском городе Карадж, который ранее подвергся атаке беспилотника, ответственность за который возлагается на Израиль.
На видео в Интернете видны взрывы и зенитный огонь в городе примерно в 40 км к северо-западу от иранской столицы Тегерана. Трассирующие снаряды осветили ночное небо, и на видео были слышны глухие взрывы.
Иранское государственное информационное агентство IRNA позже приписало эту активность необъявленным учениям на военной базе Революционной гвардии.
В 2021 году предполагаемый удар израильского беспилотника повредил завод по сборке центрифуг в Карадже.
Иран заявил, что предотвратил эту атаку, но израильские СМИ сообщили, что объект был поврежден в результате удара. Спутниковые снимки также показали повреждения строений.
Сообщается, что в результате атаки пострадала компания Iran Centrifuge Technology Company, или TESA. Заводу TESA было поручено заменить поврежденные центрифуги на ядерной площадке в Натанзе, а также, как сообщается, производить более совершенные центрифуги, которые могут быстрее обогащать уран.
Хотя Иран утверждал, что объект в Карадже используется в гражданских целях, по крайней мере с 2007 года он подвергался санкциям ООН, Европейского Союза и США за участие в иранских ядерных программах и программах баллистических ракет. США сняли эти санкции в рамках ядерной сделки 2015 года, но затем вновь ввели их в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения.
В прошлом году Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии, что остановил производство в Карадже и перенес работы на другой объект.
Этот шаг был ответом на "проблемы безопасности" после атаки, поскольку новая дислокация "лучше защищена".