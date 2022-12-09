



Взрывы и пожар : сгорел торговый центр Мега Химки

Взрыв и обрушение произошли в гипермаркете "Оби" в торговом центре "Мега Химки" в Московской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.



Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу. В 07.05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

По данным МЧС, в настоящее время площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.



На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. Идет наращивание группировки. К ликвидации возгорания также планируют привлечь авиацию.



В Москве горит и взрывается ТЦ «Мега Химки»



Пожар начался со строительного магазина «Оби» и привёл к взрыву. Площадь возгорания — 17 тысяч квадратных метров, пожару присвоен четвёртый уровень сложности.



Здание почти полностью выгорело и обрушилось. Внутри находились люди. pic.twitter.com/LHe9Xcnr7r — SVTV NEWS (@svtv_news) December 9, 2022

Мощные хлопки раздались, когда здание мегамолла уже было объято огнем. Строение начало разрушаться.Тушение пожара продолжается, но локализовать его не удается. Здание ТЦ горит уже по всей площади. По сообщению МЧС, приведена в полную готовность пожарная авиация.Ранее прокуратура Подмосковья начала проверку по факту крупного пожара.