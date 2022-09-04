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Кипр: под машиной израильтян обнаружен "подозрительный предмет"
04.09.2022 11:20 Ольга Белозерова

Кипр: под машиной израильтян обнаружен "подозрительный предмет"

Полиция города Лимассол на Кипре получила сообщение о подозрительном предмете, найденном под автомобилем, который принадлежит израильской паре, постоянно живущей на острове.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Вызванный на место взрывотехник осмотрел и изъял подозрительный предмет, который оказался муляжом взрывного устройства. Дальнейшее расследование привело к обнаружению еще одного муляжа взрывчатки во втором автомобиле, принадлежащем той же паре.

Устройства были отправлены на экспертизу. 

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