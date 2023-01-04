



Взрыв водопровода и потоп: в Тель-Авиве перекрыты транспортные артерии

Сегодня утром 4 января произошел взрыв водопроводной трубы, в результате чего началось наводнение на перекрестке улиц Моше Даян и Дерех Ха-Шалом.



Полиция сообщила, что движение перекрыто на следующих улицах: Моше Даян - Ицхак Саде в северной части, Алият Ха Ноар от Нахалат Ицхак на севере до юга и Дерех Ха-Шалом от Глуска на западе.



На всех дорогах, ведущих в этот район, ощущается интенсивное движение. Речь идет о районе, из которого машины спускаются к наиболее загруженному перекрестку Израиля - Дерех Ха-Шалом, и поэтому возникновение гигантских пробок в центре страны представляется неизбежным.

