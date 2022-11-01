



Взрыв вертолетов в псковской области - диверсия, обнаружены взрывные устройства

Сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство на военно-воздушной базе «Веретье» в Псковской области, где накануне взорвались два вертолета Ка-52 «Аллигатор», пишет Baza.



Подозрительный предмет размером 40 на 10 см был прикреплен к фюзеляжу вертолета МИ-28. Мощность взрывчатки оценили в 400 граммов в тротиловом эквиваленте.



О взрывах на аэродроме стало известно 31 октября. В результате были уничтожены два боевых вертолета Ка-52, которые относятся ко 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа. Обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг. Российские телеграм-каналы писали, что вертолеты были на ремонте и эксплуатации не подлежали. О пострадавших и причинах взрывов не сообщалось.



Минобороны России инцидент не комментировало. В пресс-службе Западного военного округа пообещали, что «предоставят информацию после уточнения деталей». Между тем факт уничтожения двух «Аллигаторов» подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. «На военно-воздушной базе ВС РФ „Веретье“ (Псковская область, Остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 „Аллигатор“ полностью уничтожены. Еще два существенно повреждены», — сообщило ведомство. При этом ответственность за взрывы украинская разведка не брала. Причины ЧП также были не указаны.



По данным источника издания «Север.Реалии», это была диверсия. «Проникнуть на территорию этой части достаточно просто, там защита нулевая — с любой деревни можно зайти и попасть прямо на взлетку. Кто-то проник на территорию части, сделал закладку какого-то вещества в двигательные отсеки двух вертолетов и произвел подрыв. Даже возгорания не было, взрывы были непосредственно внутри моторных отсеков», — рассказал он.



Собеседник издания уточнил, что люди не пострадали, однако военнослужащих пока не выпускают из части «в связи с проверкой». Войсковая часть № 44440 располагается рядом с аэродромом, в ней дислоцируется 15-я бригада армейской авиации. Сам аэродром находится возле границы с Латвией. До Украины от него более 600 километров.



Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и воздушных целей. Он снабжен 30-миллиметровой автоматической пушкой, блоками неуправляемых авиационных ракет и может нести различное управляемое вооружение. Ка-52 — это единственный в мире вертолет с системой катапультирования. Стоимость одной машины — около $16 млн.