



Взрыв в Стамбуле разрушил мемориал евреям, погибшим в терактах 2003 года

На данный момент шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва на улице Истикляль-Каддеси в Стамбуле, главной туристической точке и магистрали, которую ежедневно посещают десятки тысяч туристов.



Виновные и масштабы нападения пока не ясны, но в новостях израильского 13 канала сообщается, что в результате нападения один израильтянин был ранен. Турецкие власти заявили, что подозревают терроризм.



Взрыв произошел, когда еврейская община Стамбула проводила день еврейской культуры, во время которого они приветствовали большие толпы в синагоге Неве Шалом. Мероприятие было прервано, когда распространились новости о взрыве, который произошел всего в нескольких кварталах от отеля.



Неве-Шалом была одной из двух синагог, подвергшихся террористическим атакам во время волны терактов 2003 года 19 лет назад, в результате которых за два дня погибло 55 человек. Мероприятие, которое было прервано, посвящалось памяти о тех нападениях, когда в результате взрывов в синагогах погибли шесть евреев.

Tonight as we were to mark 19 years since the heinous attack on the Neve Şalom and Bet Yisrael synagogues in Istanbul - there was another bombing in Istanbul.



Say NO to violence. Say NO to terrorism!



Çok geçmiş olsun İstanbul💔 pic.twitter.com/2hRvHaSodE — Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) November 13, 2022

На протяжении многих лет Стамбул был местом нападений со стороны различных субъектов, включая Исламское государство, Аль-Каиду и РПК, курдскую сепаратистскую группировку. Израильтяне уже попадали под перекрестный огонь, например, в 2016 году, когда террорист-смертник, поддерживаемый ИГИЛ, взорвал себя на Истикляль, убив трех израильтян и одного иранца.Поскольку турецко-израильские отношения в прошлом году потеплели, Турция стала основным туристическим центром для израильтян: более 630 000 израильтян, почти 7% населения Израиля, посетили Турцию прошлым летом, по данным Jerusalem Post.