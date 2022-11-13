Взрыв в Стамбуле разрушил мемориал евреям, погибшим в терактах 2003 года
На данный момент шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва на улице Истикляль-Каддеси в Стамбуле, главной туристической точке и магистрали, которую ежедневно посещают десятки тысяч туристов.
Виновные и масштабы нападения пока не ясны, но в новостях израильского 13 канала сообщается, что в результате нападения один израильтянин был ранен. Турецкие власти заявили, что подозревают терроризм.
Взрыв произошел, когда еврейская община Стамбула проводила день еврейской культуры, во время которого они приветствовали большие толпы в синагоге Неве Шалом. Мероприятие было прервано, когда распространились новости о взрыве, который произошел всего в нескольких кварталах от отеля.
Неве-Шалом была одной из двух синагог, подвергшихся террористическим атакам во время волны терактов 2003 года 19 лет назад, в результате которых за два дня погибло 55 человек. Мероприятие, которое было прервано, посвящалось памяти о тех нападениях, когда в результате взрывов в синагогах погибли шесть евреев.
На протяжении многих лет Стамбул был местом нападений со стороны различных субъектов, включая Исламское государство, Аль-Каиду и РПК, курдскую сепаратистскую группировку. Израильтяне уже попадали под перекрестный огонь, например, в 2016 году, когда террорист-смертник, поддерживаемый ИГИЛ, взорвал себя на Истикляль, убив трех израильтян и одного иранца.
Поскольку турецко-израильские отношения в прошлом году потеплели, Турция стала основным туристическим центром для израильтян: более 630 000 израильтян, почти 7% населения Израиля, посетили Турцию прошлым летом, по данным Jerusalem Post.