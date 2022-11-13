



Взрыв в Стамбуле: о раненых израильтянах не сообщалось

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по меньшей мере шесть человек погибли и 53 получили ранения в результате взрыва на центральной улице Стамбула в воскресенье днем. О раненых или погибших израильтянах не сообщалось



Турецкое агентство Anadolu заявило, что причина взрыва пока неизвестна, хотя на кадрах видеонаблюдения с места происшествия видно, как взорвался оставленный на месте рюкзак.



Турецкие государственные СМИ RTUK сообщили, что по решению властей информация о взрыве не подлежит разглашению. Главной прокуратурой Стамбула было начато расследование инцидента в связи с терроризмом.



По данным интернет-надзора NetBlocks, доступ к Twitter, Instagram, YouTube и Facebook в Турции был ограничен после взрыва.