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Взрыв в Стамбуле: о раненых израильтянах не сообщалось
13.11.2022 18:21 Евгения Маркова

Взрыв в Стамбуле: о раненых израильтянах не сообщалось

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по меньшей мере шесть человек погибли и 53 получили ранения в результате взрыва на центральной улице Стамбула в воскресенье днем. О раненых или погибших израильтянах не сообщалось

Турецкое агентство Anadolu заявило, что причина взрыва пока неизвестна, хотя на кадрах видеонаблюдения с места происшествия видно, как взорвался оставленный на месте рюкзак.

Турецкие государственные СМИ RTUK сообщили, что по решению властей информация о взрыве не подлежит разглашению. Главной прокуратурой Стамбула было начато расследование инцидента в связи с терроризмом.

По данным интернет-надзора NetBlocks, доступ к Twitter, Instagram, YouTube и Facebook в Турции был ограничен после взрыва.

 

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