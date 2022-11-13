



Взрыв в Стамбуле: количество пострадавших достигло 81

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил воскресное нападение в центре Стамбула и заявил, что в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли, десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.



"Взрыв бомбы был произведен женщиной. Это указывает на террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек. Количество раненых увеличилось до 81, состояние двоих оценивается как тяжелое", - сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.



По словам Октая, четыре человека погибли на месте взрыва, еще двое – позже в больнице. Расследованием теракта занимаются 14 следователей Генпрокуратуры Турции и судмедэксперты.



"Кто бы ни стоял за этим, внутри наших границ или в любом уголке мира, мы до них доберемся. Эти люди будут доставлены в Турцию, предстанут перед судом и будут наказаны", - добавил Октай.