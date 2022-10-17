



Киев атакуют дронами-камикадзе! Звучат взрывы

Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии.



"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет мэр Киева Виталий Кличко.



В результате одного из прилетов в Киеве вспыхнул сильный пожар.









"В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - проинформировал Кличко.