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Киев атакуют дронами-камикадзе! Звучат взрывы
17.10.2022 07:54 Юлия Фрилис

Киев атакуют дронами-камикадзе! Звучат взрывы

Взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет мэр Киева Виталий Кличко.

В результате одного из прилетов в Киеве вспыхнул сильный пожар.
 



"В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - проинформировал Кличко.

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