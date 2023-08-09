



Взрыв в Сергиевом Посаде: одна погибшая, десятки пострадавших

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 56 человек, одна женщина погибла.



Информацию об этом подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



"Всего за медпомощью обратились 56 человек, 30 из них находятся в стационаре", - сообщил он.



По словам Воробьева, 26 человек обращались за помощью в травмпункт, но госпитализация им не понадобилась. Под завалами по-прежнему могут оставаться люди. Троих в тяжелом состоянии уже извлекли.



"Одна из пострадавших скончалась. За жизнь еще пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела", — отметили источники.



Взрывной волной в близлежащих домах повыбивало стекла, а также были повреждены автомобили. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.