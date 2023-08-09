



Взрыв в Сергиевом Посаде: новые подробности

В Сергиевом Посаде число пострадавших в результате взрыва на заводе возросло до 49 человек.



По данным российских СМИ, из-под завалов спасатели достали трое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.



Между тем, губернатор региона Воробьев заявил, что завод не имеет отношения к производству оптики для ВС РФ.



По его словам, там производят пиротехнику. По его словам, оперативные службы не подтверждают версию об атаке БПЛА.



В свою очередь, Baza сообщает со ссылкой на источник о том, что взрыв на территории завода мог стать "диверсией". Причина до сих пор устанавливается.



