Новости » Происшествия
Взрыв в Сергиевом Посаде: новые подробности
09.08.2023 14:00 Алина Груднева

Взрыв в Сергиевом Посаде: новые подробности

В Сергиевом Посаде число пострадавших в результате взрыва на заводе возросло до 49 человек.

По данным российских СМИ, из-под завалов спасатели достали трое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, губернатор региона Воробьев заявил, что завод не имеет отношения к производству оптики для ВС РФ.

По его словам, там производят пиротехнику. По его словам, оперативные службы не подтверждают версию об атаке БПЛА.

В свою очередь, Baza сообщает со ссылкой на источник о том, что взрыв на территории завода мог стать "диверсией". Причина до сих пор устанавливается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы