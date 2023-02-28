



Взрыв в Писгат-Зеэв: один убитый, трое раненых

40-летний мужчина погиб сегодня утром, 28 февраля, и еще три человека получили ранения, один из них тяжелые, в результате взрыва на улице Хаим Торан в районе "Писгат Зеэв" в Иерусалиме. Это был взрыв газового баллона в жилом доме. Полиция сообщила, что обстоятельства инцидента расследуются.



Среди пострадавших - 40-летний рабочий, работавший в здании, который, как уже говорилось, получил серьезные травмы, получив ожоги и травму головы. Другой 40-летний рабочий, также работавший в здании, получил травмы средней степени тяжести, а еще один 44-летний рабочий получил травмы средней тяжести, упав с высоты около шести метров с соседнего здания. Пострадавшие были доставлены в городские больницы "Хадасса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".





Ахува Софер, проживающая рядом со зданием, где произошел взрыв, и один из раненых упал в ее саду, сказала: "Я услышала громкий взрыв и сначала не поняла, что происходит. Весь забор сверху вдруг упал. Я увидела много пыли и подумала, что произошло землетрясение. Я вышла во двор, и у меня потемнело в глазах. Я увидела, что на траве лежит раненый человек, истекающий кровью. Мое сердце болело за него, я взяла мокрое полотенце и положила ему на лоб. Я сказала ему, что вызову скорую помощь. Он медленно поднялся, мне стало его жалко, и я усадила его на стул. Я дала ему умыться и сказала, что помогу ему. Он был в шоке и отключен. Его эвакуировали в больницу, он ранен, но жив. После взрыва он упал сверху на мой двор. Это было ужасно. Они сказали, что вчера рабочие почувствовали запах газа, и вот что произошло сегодня".