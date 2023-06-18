



Взрыв в пекарне в Ашкелоне: есть погибший

В пекарне в Ашкелоне в воскресенье днем произошел взрыв. В результате погиб 50-летний работник пекарни.



Сотрудники “Маген Давид Адом” и парамедики United Hatzalah попытались реанимировать мужчину, но были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.



Медики сообщили: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели большие разрушения и суматоху. Соблюдая меры безопасности, бригада вошла в помещение и увидела лежащего на полу мужчину без сознания, без пульса и дыхания, с многочисленными соматическими травмами. Мы провели медицинские тесты, но, к сожалению, его травма оказалась смертельной, и мы были вынуждены констатировать его смерть".

