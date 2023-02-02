



Взрыв в пакистанской мечети: террорист был в полицейской форме

Полиция заявила, что мужчина, напавший в понедельник на мечеть в пакистанском городе Пешавар, воспользовался полицейской формой, чтобы проникнуть в этот район.



Террорист-смертник проник через главные ворота охраняемой зоны, где расположена мечеть, сообщает ВВС.



Начальник полиции Моаззам Джа Ансари сказал, что офицеры не смогли проверить нападавшего, так как предположили, что он был одним из них.



"Я признаю, что это было нарушением безопасности. Мои люди не смогли это остановить. Это моя вина", - сказал он.



Он объяснил, что полиция смогла проследить путь террориста на мотоцикле до нападения, используя записи с камер видеонаблюдения. Когда террорист припарковал свой мотоцикл, он был "в полицейской форме, в маске и шлеме". Войдя на территорию, нападавший спросил констебля, где находится мечеть.