Взрыв в пакистанской мечети: 28 погибших, 150 раненых – видео
По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в мечети, еще 150 получили ранения в городе Пешавар на северо-западе Пакистана в понедельник, сообщает Reuters.
По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом.
По его словам, нельзя исключать возможность теракта смертником, добавив, что внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки. “Часть здания обрушилась, и вероятней всего, что под ним еще находятся несколько человек”, – добавил Хан.
Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена, внутри находилось не менее 260 человек.
#BREAKING #viral— INDIA TODAY (@India_To_Today) January 30, 2023
Bomb explosion in a mosque k!lled at least 19 people and injured more than 90 others in #Pakistan's #Peshawar #Peshawarblast pic.twitter.com/dnQ0gYx9O8