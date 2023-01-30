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Взрыв в пакистанской мечети: 28 погибших, 150 раненых – видео
30.01.2023 14:05 Наталья Богинская

Взрыв в пакистанской мечети: 28 погибших, 150 раненых – видео

По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в мечети, еще 150 получили ранения в городе Пешавар на северо-западе Пакистана в понедельник, сообщает Reuters.

По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом.

По его словам, нельзя исключать возможность теракта смертником, добавив, что внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки. “Часть здания обрушилась, и вероятней всего, что под ним еще находятся несколько человек”, – добавил Хан.

Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена, внутри находилось не менее 260 человек.
 

 

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