



Взрыв в мечети в Пакистане: большинство из 100 погибших - полицейские

Обезумевшие родственники заполнили больницы в пакистанском Пешаваре во вторник в поисках родных через день после взрыва смертника в переполненной мечети, в результате которого уже погибли 100 человек, большинство из них были полицейскими.



Нападение в районе Полицейских кварталов стало самым смертоносным за десятилетие в этом беспокойном северо-западном городе недалеко от афганской границы.



По меньшей мере 170 человек получили ранения в результате взрыва.



Риаз Махсуд, высокопоставленный чиновник местного правительства, сказал, что число жертв, вероятно, возрастет, поскольку спустя сутки спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенной взрывом мечети.



Власти говорят, что не знают, как террористу удалось пронести бомбу через военные и полицейские контрольно-пропускные пункты, ведущие в район Полицейских кварталов, автономный лагерь колониальной эпохи в центре города, где проживают полицейские среднего и низшего звена и их семьи.



Учитывая проблемы безопасности в Пешаваре, недавно была построена мечеть, чтобы полиция могла молиться, не покидая этого района. Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что террорист находился в первом ряду молельного зала, когда нанес удар.



Это нападение стало самым смертоносным в Пешаваре с тех пор, как в сентябре 2013 года в церкви Всех Святых в результате двух взрывов террористов-смертников погибли десятки верующих, что является самым смертоносным нападением на христианское меньшинство Пакистана.

