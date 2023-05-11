



Взрыв в квартире в Германии: тяжело ранены спасатели

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Ратингене близ Дюссельдорфа в четверг, 11 мая, пострадали 12 спасателей и полицейских. Некоторые из них получили крайне тяжелые травмы, сообщил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль на заседании комитета по внутренним делам ландтага, сославшись на предварительные данные. В свою очередь представитель полиции на месте происшествия заявила, что опасные для жизни ранения получили восемь сотрудников экстренных служб, еще два человека - менее тяжелые ранения.



После взрыва в одной из квартир высотного здания задержан ее владелец. По словам представительницы полиции, в квартиру ворвался спецназ и задержал мужчину в возрасте около 60 лет. Он получил ранения, но пока невозможно сказать, что стало их причиной, добавила она. После задержания владельца квартиры в ней обнаружен труп.



Взрыв произошел незадолго до полудня. Около 10 часов поступил звонок в полицию от управления жилого комплекса с жалобой на переполненный почтовый ящик одной из квартир. Прибывшие полицейские и пожарные попытались открыть дверь в квартиру. Жилец квартиры, по предварительным данным, устроил взрыв с помощью неустановленного взрывного устройства. Есть данные, что в одной из ее комнат произошел пожар. Как сообщает телеканал ZDF со ссылкой на службы безопасности, не исключается целенаправленная атака на сотрудников экстренных служб.