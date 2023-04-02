



Взрыв в кафе Петербурга: погиб боевик "ДНР" и военкор Владлен Татарский

В воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. В результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский.



Как сообщили ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга.



Позже агентство сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что в кафе сработало взрывное устройство мощностью более 200 грамм тротила.



Первоначально правоохранительные органы сообщили о 16 раненых и одном погибшем. Позже число пострадавших выросло до 19 человек.



Как пишет "Фонтанка", раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный пропагандистский клуб "Кибер Z фронт". 2 апреля в заведении проходил творческий вечер Татарского.



По данным российского Telegram-канала Mash, в заведении взорвалась статуэтка, которую Татарскому вручила одна из посетительниц. По другой информации, взрывное устройство было заранее заложено в кафе рядом с тем местом, где сидел Татарский. Девушку, которая подарила Татарскому статуэтку, разыскивает полиция.



Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в украинском городе Макеевка Донецкой области в 1982 году. Работал в шахте, потом занимался бизнесом. В 2014 году, когда Россия начала гибридную агрессию на Донбассе, Татарский был в тюрьме в Горловке по обвинению в вооруженном ограблении.



После того, как колония попала под артиллерийский обстрел, Татарский оказался на свободе и примкнул к вооружениям формированиям боевиков "ДНР". Воевал, в том числе, под руководством Игоря Безлера, потом "был вынужден перейти на службу" в подразделения террористической организации "ЛНР".



Потом Татарский "служил в разведке", а с 2017 года переехал в Москву, занялся "журналистикой", создав группу "Терриконы Донбасса", и стал называть себя писателем и военкором. Татарский оправдывал нападение России на Украину и заявлял о том, что Россия "всех восторжествует, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".