Взрыв в Кабуле во время экзаменов
В образовательном центре в столице Афганистана во время экзаменов произошел взрыв, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве.
Представитель полиции Кабула Халед Задран подтвердил телеканалу факт взрыва и пообещал, что полиция предоставит дополнительную информацию позже.
По данным телеканала, теракт совершил террорист-смертник. Погибли не менее 32 человек, около 40 получили ранения.
Образовательный центр, где произошел взрыв, расположен в западном районе Дашт-и-Барчи.