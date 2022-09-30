



Взрыв в Кабуле во время экзаменов

В образовательном центре в столице Афганистана во время экзаменов произошел взрыв, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве.



Представитель полиции Кабула Халед Задран подтвердил телеканалу факт взрыва и пообещал, что полиция предоставит дополнительную информацию позже.



По данным телеканала, теракт совершил террорист-смертник. Погибли не менее 32 человек, около 40 получили ранения.



Образовательный центр, где произошел взрыв, расположен в западном районе Дашт-и-Барчи.

