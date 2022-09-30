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Взрыв в Кабуле во время экзаменов
30.09.2022 09:35 Евгения Маркова

Взрыв в Кабуле во время экзаменов

В образовательном центре в столице Афганистана во время экзаменов произошел взрыв, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве.

Представитель полиции Кабула Халед Задран подтвердил телеканалу факт взрыва и пообещал, что полиция предоставит дополнительную информацию позже.

По данным телеканала, теракт совершил террорист-смертник. Погибли не менее 32 человек, около 40 получили ранения.

Образовательный центр, где произошел взрыв, расположен в западном районе Дашт-и-Барчи.
 

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