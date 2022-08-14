



Взрыв в Ереване: возросло число пострадавших

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре в Ереване возросло до 61 человека.

Об этом вечером, 14 августа, сообщили в МЧС Армении.

По словам медиков, 24 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Число жертв увеличилось до двух.

Остальные пострадавшие были выписаны из больницы.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели и пожарные. Разбор завалов разрушенного здания продолжается.

Уточняется, что 20 человек не могут связаться с родственниками.