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Взрыв в Ереване: возросло число пострадавших
14.08.2022 20:47 Алина Груднева

Взрыв в Ереване: возросло число пострадавших

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре в Ереване возросло до 61 человека.

 
Об этом вечером, 14 августа, сообщили в МЧС Армении.
 
По словам медиков, 24 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Число жертв увеличилось до двух.
 
Остальные пострадавшие были выписаны из больницы. 
 
На месте происшествия до сих пор работают спасатели и пожарные. Разбор завалов разрушенного здания продолжается. 
 
Уточняется, что 20 человек не могут связаться с родственниками.

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