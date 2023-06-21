



Взрыв в центре Парижа: четверо пострадавших

Как сообщает полиция, сильный взрыв произошел в здании на левом берегу Парижа, в результате чего четыре человека получили ранения и возник пожар. Дым поднялся над куполом Пантеона, из-за чего потребовалась эвакуация людей. Причина взрыва выясняется.



По словам представителя парижской полиции, фасад здания в 5-м округе обрушился, и службы экстренной помощи работают, чтобы определить, был ли кто-нибудь еще внутри.



Флоренс Берту, мэр округа, говорит, что четыре человека находятся в “абсолютно аварийном” состоянии.



“Взрыв был очень сильным”, — говорит она, описывая осколки стекла, все еще падающие со зданий.



Район был оцеплен, и на место прибыли десятки спасателей.



Представитель парижской полиции Лубна Атта заявила, что еще слишком рано определять источник возгорания, и не может подтвердить сообщения о том, что причиной пожара стал взрыв газа.



