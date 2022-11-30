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Взрыв в афганской школе: новые данные о жертвах
30.11.2022 15:23 Ольга Белозерова

Взрыв в афганской школе: новые данные о жертвах

В афганской провинции Саманган в семинарии во время общей молитвы прогремел взрыв, что привело к человеческим жертвам.

Как сообщает издание Hasht-e Subh Daily, большинство жертв взрыва - ученики семинарии. По предварительным данным, погибли 35 человек, еще 23 человека были ранены.

По данным "Аль-Джазира", которая ссылается на представителя провинции Эмдадулла Мухаджира, погибли, по меньшей мере, 15 человек, еще 20 - были ранены. 

Причины взрыва пока неизвестны. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность. 

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