



Взрыв в афганской школе: новые данные о жертвах

В афганской провинции Саманган в семинарии во время общей молитвы прогремел взрыв, что привело к человеческим жертвам.



Как сообщает издание Hasht-e Subh Daily, большинство жертв взрыва - ученики семинарии. По предварительным данным, погибли 35 человек, еще 23 человека были ранены.



По данным "Аль-Джазира", которая ссылается на представителя провинции Эмдадулла Мухаджира, погибли, по меньшей мере, 15 человек, еще 20 - были ранены.



Причины взрыва пока неизвестны. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность.