



Взрыв в Афганистане: губернатор талибов убит в своем кабинете

Губернатор талибов северной афганской провинции Балх погиб в результате взрыва в своем кабинете, сообщает ВВС.



Мохаммад Давуд Музаммил стал самым высокопоставленным чиновником, убитым с тех пор, как Талибан вернулся к власти в 2021 году.



Насилие с тех пор резко уменьшилось, но видные деятели движения "Талибан" и мирные гражданские лица были убиты в результате серии нападений, многие из которых предположительно совершили боевики "Исламского государства".



Местная полиция заявила, что причина последнего взрыва неясна. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.



Но представитель талибов Забихулла Муджахид заявил в Twitter, что губернатор "погиб мученической смертью в результате взрыва, устроенного врагами ислама", добавив, что начато расследование теракта.



Сообщается, что Музаммил руководил борьбой с боевиками "Исламского государства" на своем предыдущем посту губернатора восточной провинции Нангархар. В октябре прошлого года его перевели в Балх.



Представитель полиции Балха Мохаммед Асиф Вазири заявил, что взрыв произошел "около 9 утра на втором этаже офиса губернатора". В результате нападения погиб еще как минимум один человек, еще несколько получили ранения.



По его очевидцев, взрыв произошел сразу после того, как губернатор вошел в свой кабинет. По неподтвержденным данным, это был теракт смертника.



Днем ранее провинциальные власти талибов заявили, что они убили восемь "повстанцев и похитителей" в Мазари-Шарифе, столице Балха. Однако они не уточнили, к какой "повстанческой" группировке якобы принадлежали эти лица.

